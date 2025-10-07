< sekcia Regióny
V Leviciach je vírusová hepatitída aj v azylovom dome
Kumulatívne bolo v týchto lokalitách nahlásených 61 ochorení na VHA.
Autor TASR
Levice 7. októbra (TASR) - Dve aktívne epidemické ohniská vírusovej hepatitídy typu A (VHA) aktuálne eviduje vo svojej územnej pôsobnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Levice. Ohniská sa nachádzajú v lokalite Ladislavov Dvor a v azylovom dome mesta Levice. Kumulatívne bolo v týchto lokalitách nahlásených 61 ochorení na VHA, potvrdila regionálna hygienička Eva Kaňková.
Za uplynulý kalendárny týždeň bolo na RÚVZ v Leviciach hlásených desať prípadov ochorení na VHA z lokality Ladislavov Dvor. Zistené boli aktívnym vyhľadaním v ohnisku nákazy. Jeden nový prípad akútnej VHA zaznamenali hygienici u osoby dlhodobo sa zdržujúcej v azylovom dome, kde boli doteraz nahlásené celkovo štyri ochorenia.
Jedno sporadické ochorenie eviduje regionálny úrad v obci Bajka a jedno v meste Želiezovce.
Prijaté opatrenia zahŕňajú epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy. Nariadený je lekársky dohľad úzkym kontaktom, ktorý pozostáva z odberu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, lekárskeho dohľadu počas maximálnej inkubačnej lehoty ochorenia a imunizácie všetkých úzkych kontaktov.
Ďalšie opatrenia spočívajú v distribúcii zdravotnovýchovných materiálov, osvete a v spolupráci s mestským úradom, so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých. Vyhláškou RÚVZ v Leviciach sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach.
