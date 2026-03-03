Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Regióny

V Leviciach nemajú záujem o premenovanie Ulice Karola Marxa

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V modernej dobe začali názvy ulíc výrazne podliehať myšlienkam, ktoré sa šírili krajinou a bolo ich potrebné dostať medzi široké vrstvy obyvateľstva aj prostredníctvom názvov ulíc.

Autor TASR
Levice 3. marca (TASR) - Obyvatelia Levíc nemajú záujem o zmenu názvov ulíc, ktoré sú späté s komunistickým režimom. Predstavitelia cirkevných zborov zaslali vo februári tohto roka na Mestský úrad v Leviciach návrh na premenovanie niektorých ulíc v meste, konkrétne ulíc Karla Marxa, Friedricha Engelsa, Zdeňka Nejedlého a Štefana Majora. Prieskum však ukázal, že z počtu zhruba 400 obyvateľov sa za premenovanie Marxovej ulice vyslovilo len 35 občanov, informovala radnica.

Podľa Gábora Juhásza z Tekovského múzea bolo samotné mesto Levice postavené na zelenej lúke a prvé domy sa začali objavovať v blízkosti hradu. Už na prvých mapách zo stredoveku je zaznačená dnešná Ulica sv. Michala, ktorá bola v minulosti známa ako Szécsényi utca, Panská ulica. V roku 1934 bol vydaný Levický lexikon, v ktorom sa spomína okolo 110 ulíc.

V modernej dobe začali názvy ulíc výrazne podliehať myšlienkam, ktoré sa šírili krajinou a bolo ich potrebné dostať medzi široké vrstvy obyvateľstva aj prostredníctvom názvov ulíc. Preto počas druhej svetovej vojny boli v Leviciach aj ulice Hitlera a Mussoliniho. K najvýraznejšej zmene došlo v období po roku 1948, keď bola veľká časť pôvodných, ale aj nových ulíc pomenovaná po udalostiach a osobnostiach, ktoré vyhovovali komunistickej ideológii.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027