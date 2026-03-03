< sekcia Regióny
V Leviciach nemajú záujem o premenovanie Ulice Karola Marxa
V modernej dobe začali názvy ulíc výrazne podliehať myšlienkam, ktoré sa šírili krajinou a bolo ich potrebné dostať medzi široké vrstvy obyvateľstva aj prostredníctvom názvov ulíc.
Autor TASR
Levice 3. marca (TASR) - Obyvatelia Levíc nemajú záujem o zmenu názvov ulíc, ktoré sú späté s komunistickým režimom. Predstavitelia cirkevných zborov zaslali vo februári tohto roka na Mestský úrad v Leviciach návrh na premenovanie niektorých ulíc v meste, konkrétne ulíc Karla Marxa, Friedricha Engelsa, Zdeňka Nejedlého a Štefana Majora. Prieskum však ukázal, že z počtu zhruba 400 obyvateľov sa za premenovanie Marxovej ulice vyslovilo len 35 občanov, informovala radnica.
Podľa Gábora Juhásza z Tekovského múzea bolo samotné mesto Levice postavené na zelenej lúke a prvé domy sa začali objavovať v blízkosti hradu. Už na prvých mapách zo stredoveku je zaznačená dnešná Ulica sv. Michala, ktorá bola v minulosti známa ako Szécsényi utca, Panská ulica. V roku 1934 bol vydaný Levický lexikon, v ktorom sa spomína okolo 110 ulíc.
V modernej dobe začali názvy ulíc výrazne podliehať myšlienkam, ktoré sa šírili krajinou a bolo ich potrebné dostať medzi široké vrstvy obyvateľstva aj prostredníctvom názvov ulíc. Preto počas druhej svetovej vojny boli v Leviciach aj ulice Hitlera a Mussoliniho. K najvýraznejšej zmene došlo v období po roku 1948, keď bola veľká časť pôvodných, ale aj nových ulíc pomenovaná po udalostiach a osobnostiach, ktoré vyhovovali komunistickej ideológii.
Podľa Gábora Juhásza z Tekovského múzea bolo samotné mesto Levice postavené na zelenej lúke a prvé domy sa začali objavovať v blízkosti hradu. Už na prvých mapách zo stredoveku je zaznačená dnešná Ulica sv. Michala, ktorá bola v minulosti známa ako Szécsényi utca, Panská ulica. V roku 1934 bol vydaný Levický lexikon, v ktorom sa spomína okolo 110 ulíc.
V modernej dobe začali názvy ulíc výrazne podliehať myšlienkam, ktoré sa šírili krajinou a bolo ich potrebné dostať medzi široké vrstvy obyvateľstva aj prostredníctvom názvov ulíc. Preto počas druhej svetovej vojny boli v Leviciach aj ulice Hitlera a Mussoliniho. K najvýraznejšej zmene došlo v období po roku 1948, keď bola veľká časť pôvodných, ale aj nových ulíc pomenovaná po udalostiach a osobnostiach, ktoré vyhovovali komunistickej ideológii.