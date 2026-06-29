< sekcia Regióny
V Leviciach ošetrovali pacientov s kolapsom a dehydratáciou
Na oddelení vnútorného lekárstva bolo počas víkendu novo hospitalizovaných 17 pacientov, z toho sedem pre dehydratáciu.
Autor TASR
Levice 29. júna (TASR) - Nemocnica Agel v Leviciach zaznamenala počas uplynulého víkendu na urgentnom príjme zvýšený počet pacientov s kolapsovými stavmi a dehydratáciou. Zdravotníci ošetrili počas víkendu 215 pacientov, z toho 64 v piatok, 89 v sobotu a 62 v nedeľu, informovala Katarína Murková, zastupujúca vedúca sestra urgentného príjmu.
Podľa vyjadrenia Murkovej v piatok boli na urgentný príjem privezené dve ženy a jeden muž s kolapsovými stavmi a dehydratáciou, v sobotu päť žien a traja muži, v nedeľu dve ženy s dehydratáciou a jeden muž s kolapsom. V pondelok ráno rýchla zdravotná pomoc priviezla ďalšiu ženu s dehydratáciou. „Mali sme privážané aj kolapsové stavy a dehydratácie, ktoré bežne nebývajú súčasťou režimu urgentného príjmu,“ povedala Murková.
Na oddelení vnútorného lekárstva bolo počas víkendu novo hospitalizovaných 17 pacientov, z toho sedem pre dehydratáciu. Na oddelení pediatrie neboli zaznamenané prípady kolapsov ani dehydratácií u detských pacientov, hospitalizácie sa týkali najmä viróz a gastroenterologických ťažkostí. „Na oddelení boli ošetrené a hospitalizované deti predovšetkým s bežnými sezónnymi infekciami a tráviacimi problémami,“ potvrdila Katarína Strošková, vedúca sestra pediatrie a neonatológie levickej nemocnice.
Nemocnica odporúča obyvateľom dodržiavať základné preventívne opatrenia počas horúčav, najmä dostatočný pitný režim, obmedzenie pobytu na priamom slnku, vhodnú ľahkú stravu a zvýšenú opatrnosť u detí, seniorov a chronicky chorých pacientov.
Podľa vyjadrenia Murkovej v piatok boli na urgentný príjem privezené dve ženy a jeden muž s kolapsovými stavmi a dehydratáciou, v sobotu päť žien a traja muži, v nedeľu dve ženy s dehydratáciou a jeden muž s kolapsom. V pondelok ráno rýchla zdravotná pomoc priviezla ďalšiu ženu s dehydratáciou. „Mali sme privážané aj kolapsové stavy a dehydratácie, ktoré bežne nebývajú súčasťou režimu urgentného príjmu,“ povedala Murková.
Na oddelení vnútorného lekárstva bolo počas víkendu novo hospitalizovaných 17 pacientov, z toho sedem pre dehydratáciu. Na oddelení pediatrie neboli zaznamenané prípady kolapsov ani dehydratácií u detských pacientov, hospitalizácie sa týkali najmä viróz a gastroenterologických ťažkostí. „Na oddelení boli ošetrené a hospitalizované deti predovšetkým s bežnými sezónnymi infekciami a tráviacimi problémami,“ potvrdila Katarína Strošková, vedúca sestra pediatrie a neonatológie levickej nemocnice.
Nemocnica odporúča obyvateľom dodržiavať základné preventívne opatrenia počas horúčav, najmä dostatočný pitný režim, obmedzenie pobytu na priamom slnku, vhodnú ľahkú stravu a zvýšenú opatrnosť u detí, seniorov a chronicky chorých pacientov.