V Leviciach otvorili informačnú kanceláriu pre obete trestných činov
Autor TASR
Levice 20. marca (TASR) - V Leviciach začala fungovať informačná kancelária pre obete trestných činov. Sídli v budove okresného úradu (OÚ), kde klientom poskytuje bezplatné, anonymné a komplexné informácie, psychologickú podporu a pomoc pri uplatňovaní ich práv.
Ako uviedla štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská, na pracovníkov kancelárie sa môže obrátiť každý, kto má pocit, že sa mu deje niečo zlé. „Prijmú každého, kto zažíva nejakú krivdu alebo protiprávnu činnosť. Naše pracovníčky ho vypočujú, poradia mu, ako ten skutok definovať, ako ďalej postupovať, prípadne klienta nasmerujú k ďalšej pomoci,“ vysvetlila Kurilovská.
Každému, kto sa cíti byť obeťou trestného činu, poskytne informačná kancelária základné informácie, sociálne poradenstvo, psychologickú podporu a usmernenie pri trestnoprávnych postupoch. „Pracovníci kancelárie majú na starosti aj sieťovanie, to znamená, že vedia spolupracovať so štátnou i s mestskou políciou, so starostami, s primátormi i so sociálnymi terénnymi pracovníkmi,“ priblížila Kurilovská.
Ministerstvo vnútra sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov postupne rozširuje. Fungujú už napríklad v Bratislave, Košiciach, Ružomberku, Michalovciach, Poprade, Prievidzi, Malackách i v Dunajskej Strede. „Podľa našich štatistík sa v nich najčastejšie riešia podvody na senioroch, šikana a kyberšikana. To sú také najfrekventovanejšie problémy, s ktorými sa naši zamestnanci informačných kancelárií stretávajú,“ doplnila Kurilovská.
