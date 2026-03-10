< sekcia Regióny
V Leviciach po zime obnovujú knižné búdky
Autor TASR
Levice 10. marca (TASR) - V Leviciach po zimnom období oživujú knižné búdky osadené vo viacerých lokalitách v meste. Ako informovalo občianske združenie (OZ) Bez javiska, vitríny s knihami sa postupne opravujú a čistia.
Údržba sa začala na historickej promenáde a bude pokračovať aj na ďalších miestach. „Knižné búdky po zime upratujeme a oživujeme, aby sa knihy mohli čítať a vymieňať. Potešíme sa, keď sa niekto rozhodne darovať do niektorej z búdok knihu, ktorú už nepotrebuje,“ uviedlo OZ na sociálnej sieti.
Združenie Bez javiska vypracovalo projekt s názvom Zablúdené knižné búdky v roku 2024. Na základe hlasovania verejnosti získalo na jeho realizáciu financie v rámci participatívneho rozpočtu mesta Levice. Knižné búdky sa postupne umiestnili napríklad na Námestí hrdinov, pri Gymnáziu A. Vrábla, pred Tekovským múzeom, na historickej promenáde i pri nemocnici.
