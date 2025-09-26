Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Leviciach pre nárast infekčných chorôb obmedzila nemocnica návštevy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemocnica v piatok informovala, že obmedzenie návštev začalo platiť od štvrtka 25. septembra na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor TASR
Levice 26. septembra (TASR) - Levická nemocnica obmedzila vstup návštev na oddelenia. Ako uviedla, dôvodom je zvýšenie výskytu infekčných ochorení.

Nemocnica v piatok informovala, že obmedzenie návštev začalo platiť od štvrtka 25. septembra na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. „Výnimku tvoria návštevy na oddeleniach intenzívnej starostlivosti pri závažných prípadoch. O povolení návštevy rozhoduje ošetrujúci lekár,“ uviedla nemocnica.
