V Leviciach pre nárast infekčných chorôb obmedzila nemocnica návštevy
Nemocnica v piatok informovala, že obmedzenie návštev začalo platiť od štvrtka 25. septembra na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR.
Autor TASR
Levice 26. septembra (TASR) - Levická nemocnica obmedzila vstup návštev na oddelenia. Ako uviedla, dôvodom je zvýšenie výskytu infekčných ochorení.
Nemocnica v piatok informovala, že obmedzenie návštev začalo platiť od štvrtka 25. septembra na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. „Výnimku tvoria návštevy na oddeleniach intenzívnej starostlivosti pri závažných prípadoch. O povolení návštevy rozhoduje ošetrujúci lekár,“ uviedla nemocnica.
