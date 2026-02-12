< sekcia Regióny
V Leviciach prišla o život matka s maloletou dcérou
Na Mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil.
Autor TASR
Levice 12. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy v súvislosti s nálezom dvoch tiel v Leviciach. Telá bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy vo štvrtok v ranných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na Mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
