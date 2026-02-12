Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Regióny

V Leviciach prišla o život matka s maloletou dcérou

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Na Mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil.

Autor TASR
Levice 12. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy v súvislosti s nálezom dvoch tiel v Leviciach. Telá bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy vo štvrtok v ranných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na Mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko