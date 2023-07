V Leviciach sa môžu zapojiť ľudia do prác Mestského parlamentu mládeže

Levice 15. júla (TASR) - Aktívni mladí ľudia v Leviciach sa opäť môžu zapojiť do práce Mestského parlamentu mládeže. S ponukou na účasť v ňom prišla radnica. "Ak máte záujem podieľať sa na spoločenskom živote v našom meste, ponúkame vám možnosť zapojiť sa do rozhodovacích procesov, na ktorých budete zastupovať mládež," uvádza sa vo výzve, ktorú zverejnil mestský úrad.



Mestský parlament mládeže vznikol v Leviciach v septembri 2007 ako poradný orgán primátora mesta. "Od roku 2014 spadá pod mesto Levice a je súčasťou útvaru primátora. Od roku 2020 je jeho koordinátorkou poslankyňa mestského zastupiteľstva Petra Števková," uviedla radnica.



Delegátov do Mestského parlamentu mládeže má právo navrhnúť každá základná a stredná škola i združenia či iné organizácie pracujúce s mládežou, ktoré pôsobia na území mesta. Záujem o členstvo môžu prejaviť mládežníci aj z vlastnej iniciatívy. "Maximálny počet členov parlamentu je 38. Pracujú v šiestich pracovných skupinách, ktoré sa venujú kultúre, športu, vzdelávaniu, cestovnému ruchu a PR, životnému prostrediu a sociálnym veciam," informoval mestský úrad.