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V Leviciach sa začala rekonštrukcia ďalších dvoch ulíc
Oprava ciest je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorá sa v Leviciach začala v polovici marca.
Autor TASR
Levice 8. júla (TASR) - Mesto Levice upozorňuje občanov na uzatvorenie Ulice Kálmána Kittenbergera a časti Ulice sv. Michala. Dôvodom je začatie rekonštrukčných prác, informovala radnica. Uzávera by mala trvať zhruba dva mesiace.
Oprava ciest je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorá sa v Leviciach začala v polovici marca. Takmer miliónovú investíciu plánuje mesto financovať zo schváleného úveru. Práce by mali byť ukončené do októbra tohto roka, potvrdil primátor Ján Krtík.
Zhotoviteľa stavby vybrala radnica vo verejnom obstarávaní, do ktorého sa zapojilo 14 firiem. Víťazná spoločnosť uspela v súťaži s cenou 984.000 eur s DPH. Počas rekonštrukcie by mali byť obnovené cesty a časť chodníkov na Ulici Zdeňka Nejedlého, Okružná a Jilemnického ulica, Tatranská, Ulica kapitána Nálepku, ulice Kálmána Kittelbergera a svätého Michala.
Oprava ciest je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorá sa v Leviciach začala v polovici marca. Takmer miliónovú investíciu plánuje mesto financovať zo schváleného úveru. Práce by mali byť ukončené do októbra tohto roka, potvrdil primátor Ján Krtík.
Zhotoviteľa stavby vybrala radnica vo verejnom obstarávaní, do ktorého sa zapojilo 14 firiem. Víťazná spoločnosť uspela v súťaži s cenou 984.000 eur s DPH. Počas rekonštrukcie by mali byť obnovené cesty a časť chodníkov na Ulici Zdeňka Nejedlého, Okružná a Jilemnického ulica, Tatranská, Ulica kapitána Nálepku, ulice Kálmána Kittelbergera a svätého Michala.