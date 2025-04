V Leviciach sa začína s výmenou primárnych rozvodov tepla

Levice 18. apríla (TASR) - Mesto Levice upozorňuje obyvateľov na kompletnú výmenu nadzemných primárnych rozvodov tepla na sídlisku Rybníky 5. Spoločnosť Veolia Energia Levice ju začne realizovať počas tohto mesiaca. Stavebné práce potrvajú do konca októbra budúceho roka so zimnou prestávkou, informovala radnica.



Výstavba bude realizovaná v dvoch časových etapách. Prvá etapa sa v úseku od budovy okresného stavebného a bytového družstva po Ľanovú ulicu začne v apríli. Hlavné potrubárske práce potrvajú do augusta tohto roka. Následné terénne úpravy budú pokračovať do konca októbra.



Druhá etapa výstavby bude pokračovať v úseku od Ľanovej ulice po Mochovskú cestu - nadzemný potrubný most. Hlavné potrubárske práce sa začnú v apríli 2026 a potrvajú do augusta. Následné terénne úpravy budú pokračovať do konca októbra 2026.