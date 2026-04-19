V Leviciach uzatvoria Schoellerov park, dôvodom sú revitalizačné práce
Autor TASR
Levice 19. apríla (TASR) - Mesto Levice upozorňuje občanov na uzatvorenie Schoellerovho parku. Uzavretý bude od pondelka 20. apríla. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v parku, informoval primátor Ján Krtík. Radnica žiada obyvateľov i návštevníkov mesta, aby rešpektovali zákaz vstupu na stavenisko.
Mesto Levice získalo na revitalizáciu Schoellerovho parku nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výška príspevku predstavuje 1.005.225 eur, čo je 92 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, informoval primátor Ján Krtík. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1.092.636 eur. Spolufinancovanie mesta Levice dosiahne 87.411 eur.
Projekt predpokladá realizáciu dvoch hlavných aktivít, revitalizáciu Schoellerovho parku a podporu retenčných a infiltračných plôch. Obnova parku zahŕňa ošetrenie všetkých drevín a kríkov, výsadbu nových drevín a krov, zmenu a doplnenie osvetlenia, závlahy, oplotenie a drobný mobiliár. Revitalizovaná plocha má 1,67 hektára. Práce by mali trvať do novembra 2026.
