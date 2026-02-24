< sekcia Regióny
V Leviciach začnú v polovici marca rekonštruovať cesty
Práce by mali byť ukončené v októbri tohto roka.
Autor TASR
Levice 24. februára (TASR) - Mesto Levice začne v polovici marca s rekonštrukciou miestnych komunikácií. Zmluvu o vykonaní rekonštrukčných prác podpísal primátor Ján Krtík s víťazom verejného obstarávania, ktorý uspel s cenou 984.000 eur s DPH, informoval primátor.
Predpokladaný začiatok rekonštrukcie, v závislosti od poveternostných podmienok, je 16. marec. Práce by mali byť ukončené v októbri tohto roka. Mesto plánuje postupne zrekonštruovať ulice Zdeňka Nejedlého, Okružná, kapitána Nálepku, Tatranská, Kálmána Kittenbergera a Ulicu svätého Michala.
