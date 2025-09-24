Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Regióny

V levickej lokalite Ladislavov Dvor sa šíri vírusová hepatitída typu A

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Všetky nové prípady nákazy boli zistené aktívnym vyhľadávaním v ohnisku nákazy.

Autor TASR
Levice 24. septembra (TASR) - Počet ochorení na vírusovú hepatitídu typu A v lokalite Ladislavov Dvor v Leviciach narastá. Počas uplynulého týždňa pribudlo ďalších desať nových prípadov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice zaznamenal prvé ochorenie 1. septembra, aktuálne eviduje kumulatívne 32 ochorení v tejto mestskej časti, informovala Eva Kaňková, poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika.

Všetky nové prípady nákazy boli zistené aktívnym vyhľadávaním v ohnisku nákazy. Jeden prípad ochorenia bol zaznamenaný v obci Tekovské Lužany, je v epidemiologickej súvislosti s epidémiou v lokalite Ladislavov Dvor.

Prijaté opatrenia zahŕňajú epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy. Nariadený je lekársky dohľad úzkym kontaktom, ktorý pozostáva z odberu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, lekárskeho dohľadu počas maximálnej inkubačnej lehoty ochorenia a imunizácie všetkých úzkych kontaktov.

Ďalšie opatrenia spočívajú v distribúcii zdravotnovýchovných materiálov, osvete a v spolupráci s mestským úradom, so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých.
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby