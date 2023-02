V levickej nemocnici darovalo svoju krv 51 darcov

Levice 14. februára (TASR) – Levická nemocnica sa zapojila do kampane "Krv darovaná s láskou", ktorú odštartovala sieť nemocníc Agel. Hlavným cieľom kampane je povzbudiť mladých ľudí k darovaniu krvi a osloviť čo najviac prvodarcov. V priestoroch hematológie a transfuziológie levickej nemocnice sa rozhodlo darovať krv 51 ľudí, informoval primár oddelenia Jozef Varga.



Proces darovania krvi trvá približne hodinu a zahŕňa absolvovanie minifyzikálneho vyšetrenia, poskytnutie kompletnej anamnézy, odber krvi a odpočinok po odbere. Samotné darovanie krvi zvyčajne trvá desať minút v závislosti od úrovne hydratácie darcu. Počas darovania sa odoberie zhruba pol litra krvi. Darovať ju môže osoba vo veku od 18 do 60 rokov a musí byť fyzicky zdravá.



Na darovanie krvi v nemocnici v Leviciach je možné sa objednať telefonicky. Odber krvi sa realizuje jedenkrát do týždňa, vždy v utorok počas pracovných dní v čase od 7.00 do 11.00 h.