V levickej nemocnici platí 8.5. poskytovanie akútnej starostlivosti
V štandardnom režime budú pracovať len vybrané pracoviská.
Autor TASR
Levice 6. mája (TASR) - Levická nemocnica bude v piatok 8. mája fungovať v režime poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom na sociálnej sieti.
V štandardnom režime budú pracovať len vybrané pracoviská. Okrem ortopedickej ambulancie to bude aj traumatologická, gastroenterologická a anestéziologická ambulancia. Štandardne bude fungovať aj ambulancia algeziológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie i rádiologické oddelenie. „Pľúcna ambulancia bude pracovať do 12.00 h,“ uviedla nemocnica.
