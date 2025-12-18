< sekcia Regióny
V levickej nemocnici sa uskutočnil prvý pôrod do vody
Podľa pôrodnej asistentky Bernadety Severovej prináša pôrod do vody viaceré benefity.
Autor TASR
Levice 18. decembra (TASR) - V pôrodnom bazéne nemocnice v Leviciach sa uskutočnil prvý pôrod do vody. Ako uviedla nemocnica, 16. decembra tu prišiel na svet zdravý chlapec Erik, ktorý sa narodil s váhou 3950 gramov a dĺžkou 50 centimetrov.
Podľa pôrodnej asistentky Bernadety Severovej prináša pôrod do vody viaceré benefity. „Ocenia ich najmä ženy hľadajúce prirodzený a šetrný spôsob pôrodu. Teplá voda pomáha uvoľniť svaly, zmierňuje bolesť a podporuje pokojný priebeh pôrodu. Voda poskytuje pocit intimity a bezpečia, čo výrazne prispieva k psychickej pohode rodičky. Pohyb vo vode je jednoduchší, čo uľahčuje polohovanie a znižuje fyzickú záťaž. V mnohých prípadoch sa zaznamenáva menší výskyt pôrodných poranení, čo potvrdzuje aj skúsenosť prvej mamičky,“ priblížila Severová.
Nemocnica zároveň doplnila, že jej Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, neonatologické a pediatrické oddelenie sa v priebehu minulého týždňa presťahovali do nových moderných priestorov v pavilóne C s prechodom cez pavilón B. „Sú vybavené modernou technológiou, bezpečnejšími riešeniami a komfortnejším zázemím pre rodičky, novorodencov, detských pacientov aj zdravotnícky personál. Koncentrácia gynekologicko-pôrodníckej, pediatrickej a neonatologickej starostlivosti do jedného pavilónu zároveň zlepšuje prepojenie odborných tímov, logistiku a orientáciu pacientov,“ pripomenula nemocnica.
