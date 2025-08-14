Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Regióny

V Levoči našli muníciu z obdobia druhej svetovej vojny

.
Fotka z miesta nálezu. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovská kraj

Pri vypratávaní starej hospodárskej budovy žena objavila muníciu.

Autor TASR
Levoča 14. augusta (TASR) - Hliadka z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Levoči bola v stredu (13. 8.) privolaná do mestskej časti Závada, kde pri vypratávaní starej hospodárskej budovy žena objavila muníciu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, pyrotechnik pohotovostného policajného útvaru určil, že ide o 94 kusov pechotnej munície rôzneho kalibru pochádzajúcej z obdobia druhej svetovej vojny. Munícia bola prevzatá na bezpečné zneškodnenie.

Polícia upozorňuje, aby ľudia pri náleze munície s ňou nemanipulovali a volali na linku 158.

.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške