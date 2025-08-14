< sekcia Regióny
V Levoči našli muníciu z obdobia druhej svetovej vojny
Pri vypratávaní starej hospodárskej budovy žena objavila muníciu.
Autor TASR
Levoča 14. augusta (TASR) - Hliadka z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Levoči bola v stredu (13. 8.) privolaná do mestskej časti Závada, kde pri vypratávaní starej hospodárskej budovy žena objavila muníciu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, pyrotechnik pohotovostného policajného útvaru určil, že ide o 94 kusov pechotnej munície rôzneho kalibru pochádzajúcej z obdobia druhej svetovej vojny. Munícia bola prevzatá na bezpečné zneškodnenie.
Polícia upozorňuje, aby ľudia pri náleze munície s ňou nemanipulovali a volali na linku 158.
