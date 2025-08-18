< sekcia Regióny
V Levoči našli zbrane a strelivo z 2. svetovej vojny
Stalo sa tak pri vypratávaní starej hospodárskej budovy v Levoči.
Autor TASR
Levoča 18. augusta (TASR) - V starej hospodárskej budove v Levoči našli zbrane a strelivo z vojnového obdobia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nález ohlásila na linku 158 38-ročná žena v sobotu (16. 8.).
„Stalo sa tak pri vypratávaní starej hospodárskej budovy v Levoči. Na miesto nálezu bol vyslaný aj krajský pyrotechnik, ktorý po obhliadnutí určil, že ide o dlhú strelnú zbraň, krátku strelnú zbraň, pechotnú muníciu, náboje a svetlice, všetko z obdobia druhej svetovej vojny. Pyrotechnik zbrane i strelivo prevzal na ich následné zneškodnenie,“ uviedla Ligdayová.
Upozornila, že aj napriek času, ktorý od vojnového konfliktu uplynul, sa stále na našom území nachádzajú pozostatky ako zbrane a strelivo. Ich nález je podľa nej potrebné okamžite nahlásiť polícii a nikdy s muníciou nemanipulovať ani ju neprenášať. „Napriek ich veku sú vo väčšine prípadov stále plne funkčné,“ uzavrela hovorkyňa.
