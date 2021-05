V Levoči otvorili záchytné parkovisko pri hradobnej priekope

Miroslav Vilkovský, archívna snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš

Levoča 5. mája (TASR) – V Levoči otvorili v stredu záchytné parkovisko pri hradobnej priekope. Pre domácich aj návštevníkov mesta bude k dispozícii od štvrtka (6. 5.). Uviedol to počas otvorenia primátor Miroslav Vilkovský s tým, že cieľom tejto investičnej akcie bolo v prvom rade zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v historickom centre mesta, ale aj skvalitniť služby pre vodičov.Celá výstavba parkoviska vrátane opravy hradobného opevnenia stála podľa slov primátora 547.000 eur. Z toho 150.000 eur bolo z Akčného plánu rozvoja okresu Levoča z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalších 150.000 eur išlo z ministerstva financií prostredníctvom projektu na záchranu kultúrnych pamiatok. Zvyšok dofinancovalo mesto z vlastného rozpočtu.Prvé projektové zámery boli už v roku 2009. Ako priblížil Vilkovský, prípravy sa však odsúvali, lebo nikdy na to neboli finančné prostriedky ani priestor. Samotná výstavba parkoviska nakoniec trvala deväť mesiacov, aj keď pôvodne rátali so šiestimi. Dôvodom predĺženia bol podľa primátora stav hradobného opevnenia. To sa muselo zbúrať po celej dĺžke 400 metrov a vystavať podľa požiadaviek Pamiatkového úradu SR.Parkovisko tvorí približne 70 parkovacích miest. Nachádzajú sa tam nové odvodňovacie drenážne rúry, chodníky, lavičky, koše, rampa, pokladňa aj kamerový systém. Na parkovisku sa snažili použiť čo najmenej asfaltu. „“ podotkol primátor.Slávnostného otvorenia parkoviska sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič. „“ skonštatoval Velič.Ako dodal, v Levoči absolvoval pracovné stretnutie, kde hovorili aj o tom, ako pokračovať ďalej a podporovať takéto projekty v regiónoch. „“ doplnil štátny tajomník.