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V Levoči predstavia nové slovenské preklady dvoch diel Jána Pavla II.
Program sa začne o 18.00 h svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba, ktorej hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
Autor TASR
Levoča 12. novembra (TASR) - V Levoči vo štvrtok slávnostne predstavia dve diela svätého Jána Pavla II. v novom slovenskom preklade. Ide o knihu Mužom a ženou ich stvoril (Teológia tela) a básnickú zbierku Rímsky triptych. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska o tom informuje na svojej webstránke.
Program sa začne o 18.00 h svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba, ktorej hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Slávnostné uvedenie publikácií bude nasledovať o 19.00 h v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. S príhovorom vystúpi košický arcibiskup Cyril Vasiľ.
Program sa začne o 18.00 h svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba, ktorej hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Slávnostné uvedenie publikácií bude nasledovať o 19.00 h v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. S príhovorom vystúpi košický arcibiskup Cyril Vasiľ.