V Levoči si pripomínajú 81. výročie oslobodenia mesta
Od 9.00 h sa koná prezentácia vojenskej histórie v severnom parku spojená s čajom z poľnej kuchyne.
Autor TASR
Levoča 30. januára (TASR) - V Levoči si v piatok predpoludním pripomínajú 81. výročie oslobodenie mesta. Ako informuje mesto na svojej webstránke, toto významné výročie je príležitosťou spoločne si uctiť pamiatku padlých vojakov, pripomenúť si historické udalosti spojené s oslobodením mesta a vzdať úctu hodnotám slobody, odvahy a mieru.
Od 9.00 h sa koná prezentácia vojenskej histórie v severnom parku spojená s čajom z poľnej kuchyne. O 10.00 h je na programe pietny akt pri pamätnej tabuli 1. Československého armádneho zboru v severnom parku a následne pietny akt pri pomníku padlých na Námestí Majstra Pavla spojený s kladením vencov.
Podujatie a prezentácia Prešovského klubu vojenskej histórie Dukla bude pokračovať pietnym aktom a odhalením pamätnej tabule 1. Československému armádnemu zboru v Granč-Petrovciach.
