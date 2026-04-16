V Levoči sprístupnili výstavu venovanú známej mramorovej buste
Ústredným objektom výstavy je mramorová busta mladej ženy, ktorá je od roku 1975 súčasťou zbierok Spišského múzea.
Autor TASR
Levoča 16. apríla (TASR) - V Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Spišskom múzeu v Levoči vo štvrtok sprístupnili výstavu venovanú známej mramorovej buste s nápisom CECILIAE GONZAGAE - OPVS DONATELLI, ktorú niektorí odborníci pripisovali renesančnému majstrovi Donatellovi. Vlani v máji ju odviezli z Levoče, kde bola dovtedy umiestnená. Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala neskôr v septembri informoval, že ide o úmyselný falzifikát. Výstava nesie názov „Príbeh jednej busty“ a podľa riaditeľa múzea Jána Pavlova sa jej sprístupnením rozhodli reagovať na zvýšený záujem verejnosti o toto dielo a sprístupniť ho spôsobom, ktorý zodpovedá moderným kritériám múzejnej prezentácie.
Ústredným objektom výstavy je mramorová busta mladej ženy, ktorá je od roku 1975 súčasťou zbierok Spišského múzea. „Prvýkrát bola na verejnosti prezentovaná v roku 1904 na aukcii vo Viedni. Neskôr sa stala súčasťou interiérovej výzdoby kaštieľa rodu Csákyovcov v Spišskom Hrhove,“ objasnil vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea Jozef Kušnír.
Dlhé desaťročia bola považovaná za dielo 19. storočia. V roku 2021 sa však otvorila odborná diskusia o jej možnom autorstve, keď ju začala skúmať pracovníčka múzea Marta Herucová. Hypotéza ju spájala s menom jedného z najvýznamnejších sochárov talianskej renesancie. Nasledovali roky expertíz, analýz a medzinárodného odborného dialógu. To, že ide o falzifikát z konca 19. storočia a nie o sochu Donatella, potvrdil výskum talianskeho profesora histórie a umenia Francesca Cagliotiho, ktorý obhliadku sochy vykonal v júli v špeciálnom zariadení rezortu vnútra v Topoľčiankach. „Tento jeho záver považujeme za relevantný a na základe výsledkov jeho výskumov sme sa snažili priblížiť bustu a celý ten jej príbeh. Istú paralelu vidíme s bustou sv. Konštancie, ktorej sadrový odliatok slúžil podľa profesora Cagliotiho ako predloha na vytvorenie mramorovej busty z Levoče. Preto v rámci tejto výstavy sú prezentované aj jej fotografie,“ dodal Kušnír.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová dodala, že príbeh tejto busty je jedným z viac ako štyroch miliónov príbehov, ktoré uchovávajú v zbierkach. „Každý z nich si vyžaduje odborné skúmanie a zodpovednú interpretáciu - aj vtedy, keď výsledok nie je v súlade s očakávaniami. História nás zároveň učí, že otázka pravosti umeleckých diel bola predmetom diskusií, sporov a odborných dilem už v minulosti. Aj preto považujem za dôležité tieto témy otvárať, pomenúvať a komunikovať s rešpektom k faktom aj k verejnosti,“ podotkla Bernátová.
Návštevníci budú môcť výstavu vidieť v priestoroch historickej radnice v Levoči od piatka 17. apríla každý deň v čase od 9.00 h do 17.00 h. „Veríme, že silný príbeh busty prispeje k zvýšeniu návštevnosti múzea, mesta Levoča aj celého regiónu,“ uzavrel Pavlov.
Ústredným objektom výstavy je mramorová busta mladej ženy, ktorá je od roku 1975 súčasťou zbierok Spišského múzea. „Prvýkrát bola na verejnosti prezentovaná v roku 1904 na aukcii vo Viedni. Neskôr sa stala súčasťou interiérovej výzdoby kaštieľa rodu Csákyovcov v Spišskom Hrhove,“ objasnil vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea Jozef Kušnír.
Dlhé desaťročia bola považovaná za dielo 19. storočia. V roku 2021 sa však otvorila odborná diskusia o jej možnom autorstve, keď ju začala skúmať pracovníčka múzea Marta Herucová. Hypotéza ju spájala s menom jedného z najvýznamnejších sochárov talianskej renesancie. Nasledovali roky expertíz, analýz a medzinárodného odborného dialógu. To, že ide o falzifikát z konca 19. storočia a nie o sochu Donatella, potvrdil výskum talianskeho profesora histórie a umenia Francesca Cagliotiho, ktorý obhliadku sochy vykonal v júli v špeciálnom zariadení rezortu vnútra v Topoľčiankach. „Tento jeho záver považujeme za relevantný a na základe výsledkov jeho výskumov sme sa snažili priblížiť bustu a celý ten jej príbeh. Istú paralelu vidíme s bustou sv. Konštancie, ktorej sadrový odliatok slúžil podľa profesora Cagliotiho ako predloha na vytvorenie mramorovej busty z Levoče. Preto v rámci tejto výstavy sú prezentované aj jej fotografie,“ dodal Kušnír.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová dodala, že príbeh tejto busty je jedným z viac ako štyroch miliónov príbehov, ktoré uchovávajú v zbierkach. „Každý z nich si vyžaduje odborné skúmanie a zodpovednú interpretáciu - aj vtedy, keď výsledok nie je v súlade s očakávaniami. História nás zároveň učí, že otázka pravosti umeleckých diel bola predmetom diskusií, sporov a odborných dilem už v minulosti. Aj preto považujem za dôležité tieto témy otvárať, pomenúvať a komunikovať s rešpektom k faktom aj k verejnosti,“ podotkla Bernátová.
Návštevníci budú môcť výstavu vidieť v priestoroch historickej radnice v Levoči od piatka 17. apríla každý deň v čase od 9.00 h do 17.00 h. „Veríme, že silný príbeh busty prispeje k zvýšeniu návštevnosti múzea, mesta Levoča aj celého regiónu,“ uzavrel Pavlov.