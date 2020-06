V Levoči sú otvorené všetky múzeá a turistické atrakcie

Levoča 8. júna (TASR) - V meste Levoča sú pre návštevníkov otvorené všetky múzeá a turistické atrakcie za priebežne aktualizovaných hygienických zásad. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tatry-Spiš-Pieniny na svojej oficiálnej stránke.



Múzeum špeciálneho školstva je počas letnej turistickej sezóny od 1. júna do 30. septembra otvorené od 9.00 do 17.00 h, cez víkendy a sviatky od 10.00 do 17.00 h. Vstupy na prehliadku sú dočasne upravené: o 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 a posledný o 15.00 h. V ponuke sú lektorované prehliadky.



Expozície Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči (SML) sú otvorené denne od 9.00 do 17.00 h. Podľa OOCR dňa 5. júla o 15.00 h sa v sídelnej budove SNM-SML uskutoční prednáška a zároveň kultúrna pripomienka púte na Mariánsku horu s názvom "Pod Levočskú huru".



Spišský hrad je možné navštíviť v pôvodných otváracích hodinách, a to počas celého týždňa od 9.00 do 19.00 h, kde posledný vstup je možné absolvovať o 18.00 h. Kultúrny program tohtoročnej turistickej sezóny sa na Spišskom hrade bude niesť v troch častiach: Hudba z hradu, Divadelné piatky o 20.00 h a Tajomné noci na hrade o 20.30 h.



Otváracie hodiny v súčasnosti ostávajú upravené pre vstup na prehliadky do Baziliky sv. Jakuba. V pondelky budú prehliadky prebiehať o 11.30, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 h. V utorok až sobotu je pripravených sedem prehliadok v časoch od 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 h. Počas nedieľ sa turistické prehliadky nekonajú. Lístky sa až do odvolania predávajú cez okno a maximálny počet návštevníkov na prehliadke je 15.



Od 1. júna je verejnosti sprístupnená aj veža Baziliky sv. Jakuba. Otvorená je počas celého týždňa, v pondelok až piatok od 11.00 do 18.00 h a cez víkendy od 13.00 až 18.00 h. V termíne od júla do augusta bude veža otvorená pondelok až piatok od 11.00 do 19.00 h a cez víkendy od 13.00 do 19.00 h.



„Mestské kultúrne stredisko bude počas festivalu Dni Majstra Pavla opäť ponúkať prázdninové kultúrne piatky pre všetky vekové kategórie v centre mesta, kde sa predvedie v popoludňajších hodinách o 15.30 h Dychová hudba mesta Levoča a po prestávke v neskorších popoludňajších až večerných hodinách budú nasledovať rôzne vystúpenia. Počas celého leta bude prebiehať aj letné kino v átriu divadla,“ uvádza OOCR Tatry-Spiš-Pieniny.



Informačná kancelária mesta Levoča je od júna otvorená denne od 9.00 do 17.00 h a pre turistov ponúka aj možnosť zapožičania si bicyklov.



Tradičná púť v bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči tento rok nebude, rozhodol o tom spišský biskup Štefan Sečka. Aj napriek tomu 2. júla plánuje diecéza televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory.