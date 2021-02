V Levoči vedľa seba bežkujú zdraví aj zdravotne postihnutí ľudia

Na snímke bežkár v areáli Levoča Nordic Centrum. Foto: TASR - Milan Kapusta

Levoča 1. februára (TASR) – Levoča Nordic Centrum je jediný areál na bežecké lyžovanie v rámci Slovenska, kde vedľa seba športujú zdraví aj zdravotne postihnutí ľudia. Areál pôvodne vznikol už v 60. rokoch 20. storočia pod názvom Krúžok podľa najvyššieho vrchu Levočských planín.Ako uviedol pre TASR výkonný manažér areálu Marián Baláž, koncom 80. rokov 20. storočia pri stredisku vznikol lyžiarsky klub pre nevidiacich a slabozrakých športovcov, ktorý sa staral aj o úpravu bežkárskych tratí na Krúžku. Ten dokonca 15-krát zorganizoval majstrovstvá Slovenska a Československa v behu na lyžiach pre zrakovo postihnutých. Na základoch pôvodného združenia pre nevidiacich a slabozrakých športovcov založili nový klub Cross Country Levoča, ktorý mal na starosti nielen rozvoj zrakovo postihnutých lyžiarov, ale aj zdravých športovcov – mládeže.povedal Baláž.Až v roku 2012 vzniklo občianske združenie Levoča Nordic Centrum s cieľom úpravy a správy lyžiarskych a bežeckých tratí v Levočských vrchoch a bežkárskeho areálu. Podľa názvu občianskeho združenia pomenovali aj areál na bežecké lyžovanie, ktorý dovtedy niesol slangový názov Krúžok.Areál využívajú miestne základné školy pre zdravé aj zrakovo postihnuté deti a tiež športové kluby na tréningovú a športovú činnosť. Okrem toho tam chodí aj množstvo bežných turistov.ozrejmil Baláž. Ako podotkol, medzi návštevníkmi je areál populárny od Humenného až po Liptovský Mikuláš. Dokonca majú nadšencov, ktorí prídu každý rok až z Mukačeva.Úprava tratí je podľa slov Baláža náročná z finančného aj personálneho hľadiska. Členovia občianskeho združenia nie sú zamestnanci areálu a spravujú ho na báze dobrovoľníctva popri svojej práci.priblížil Baláž.V stredisku upravujú trate rôznej náročnosti a dĺžky od 400 metrov do piatich kilometrov s výhľadmi na Spišský hrad a Vysoké Tatry.skonštatoval Baláž.Keďže areál spoplatnený nie je, trate na bežecké lyžovanie môžu návštevníci dobrovoľne podporiť ľubovoľnou sumou pri vstupe do areálu, kde sa nachádza pokladnička.doplnil Baláž. Bežkárske trasy nie sú časovo obmedzené, ľudia môžu prísť a odísť kedykoľvek. Sú dokonca aj takí návštevníci, ktorí vyhľadávajú večerné bežkovanie s čelovkami.Baláž dodal, že v budúcnosti by chceli v stredisku začať s umelým zasnežovaním, ktoré zabezpečí dlhodobú udržateľnosť areálu. Ďalej chcú vybudovať biatlonovú stanicu, aby mohli organizovať preteky Slovenského pohára v biatlone. Dôvodom výstavby je aj to, že v Levoči a v jej blízkom okolí sú tri biatlonové kluby, ktoré nemajú plnohodnotné podmienky na svoju tréningovú činnosť. Takisto sa chcú venovať doplnkovým službám, keďže je stále väčší dopyt po servise lyží a požičovni bežiek. V pláne je tiež dobudovanie tratí podľa medzinárodnej certifikácie lyžiarskej federácie, aby mohli v budúcnosti organizovať medzinárodné preteky.