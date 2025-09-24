< sekcia Regióny
V Levoči vybudovali detské ihrisko, je vhodné i pre hendikepované deti
S realizáciou sa začalo na jar a práce ukončili v septembri. Pôvodne sa s prácami v Levoči malo začať skôr.
Levoča 24. septembra (TASR) - V Levoči vybudovali detské ihrisko, ktoré je vhodné aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Hracia plocha na Ulici pod Vinicou je podľa primátora Miroslava Vilkovského výsledkom úsilia mesta a dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rezortný šéf Erik Tomáš (Hlas-SD) podotkol, že projekt „Ihrisko pre každé dieťa“ vytvára priestor pre hru zdravých aj zdravotne znevýhodnených detí.
S realizáciou sa začalo na jar a práce ukončili v septembri. Pôvodne sa s prácami v Levoči malo začať skôr. Pre potrebu aktualizácie projektovej dokumentácie a zmeny podmienok zo strany rezortu práce, ktorý na výstavbu mestu poskytol dotáciu vo výške takmer 50.000 eur, sa ale čerpanie presunulo do tohto roka. „Projekt musel zohľadniť svahovitý charakter pozemku, čo si vyžiadalo prispôsobenie výberu herných prvkov aj rozdelenia jednotlivých zón,“ objasnila Vladimíra Novotná Čajová z tamojšieho mestského úradu.
Ústrednými prvkami ihriska sú hracie zostavy so šmykľavkami, lanová preliezka, reťazová a pružinové hojdačky, inkluzívna trampolína, drevený domček, ako aj edukatívne a kresliace tabule. Celý areál dopĺňajú lavičky, stojan na bicykle a informačná tabuľa. „Výsledkom je novostavba moderného a bezpečného ihriska, ktorá nahradila pôvodné trávnaté plochy a vytvorila atraktívny priestor na hry, oddych a športové aktivity,“ dodala Novotná Čajová.
Ihrisko je určené deťom od jedného do 14 rokov a rozdelené je do štyroch výškovo odstupňovaných zón, ktoré prirodzene rešpektujú svahovitý terén. Jeho súčasťou sú aj viaceré inkluzívne prvky, vďaka ktorým je ihrisko vhodné aj pre deti s rôznym hendikepom. „Je predovšetkým priestorom pre deti, ich radosť, bezpečnú hru a nové priateľstvá. Nové ihrisko nielen skrášľuje sídlisko, ale zároveň posilňuje komunitný život a prináša deťom i rodičom miesto, kde budú radi tráviť čas,” skonštatoval Vilkovský.
Tomáš dodal, že projekt začal realizovať ešte jeho predchodca a súčasné vedenie sa v ňom rozhodlo pokračovať. „V roku 2025 bolo úspešných 83 žiadateľov, takže vybudujeme 83 ihrísk, ktoré stáli 4,1 milióna eur. Tých žiadostí bolo okolo 800, takže sme mohli uspokojiť asi desatinu žiadateľov. Svedčí to o tom, že o tieto ihriská je veľký záujem, či už zo strany miest a obcí, ale aj občianskych združení. Sme v čase konsolidácie, takže pevne verím, že nájdeme prostriedky, aby tento pekný projekt pokračoval aj na budúci rok,“ uviedol minister. Upozornil, že tieto detské ihriská sú výnimočné, keďže sa na nich dokážu hrať zdravé deti s hendikepovanými, ktorých podľa štatistík každý rok pribúda.
