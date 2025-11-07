< sekcia Regióny
V Levoči začínajú s obnovou Novej ulice, Košickú ulicu opravia na jar
Autor TASR
Levoča 7. novembra (TASR) - V Levoči v týchto dňoch začínajú s obnovou Novej ulice, na jar bude nasledovať Košická ulica. Samospráva na webovej stránke informovala, že nedávno odovzdali stavbu zhotoviteľovi, pričom ide o jednu z najvýznamnejších investícií na území mesta. Cieľom projektu „Modernizácie severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta Levoča“ je podľa radnice zvýšiť bezpečnosť, kvalitu a plynulosť dopravy pre všetkých účastníkov cestnej premávky.
Košická a Nová ulica prepájajú historické jadro s predmestím a hlavným dopravným ťahom a boli dlhodobo v nevyhovujúcom stave. „Modernizácia Novej ulice sa začne už v najbližších týždňoch - od Ulice za Bergerovcom po okružnú križovatku ciest I/18, II/533 a Predmestie. Súčasťou prác bude nové odvodnenie, nový povrch vozovky a bezbariérový priechod pre chodcov s vodiacimi líniami pre nevidiacich,“ priblížilo mesto. Ide o viac ako polkilometrový úsek. Rekonštrukcia Košickej ulice v dĺžke približne 180 metrov je naplánovaná na jar 2026 a uskutoční sa v úseku od Košickej brány po križovatku Ružovej ulice s Námestím Majstra Pavla. Projekt zahŕňa aj úpravu križovatky s Mäsiarskou ulicou, rozšírenie komunikácie, doplnenie vpustí a bezbariérových priechodov.
Projekt je financovaný v rámci Programu Slovensko na základe odporúčania Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 percent), štátneho rozpočtu SR (sedem percent) a mesta. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je podľa zverejnenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na úrovni takmer 780.000 eur. „Táto investícia prinesie dlhodobé zlepšenie dopravnej infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a estetiky ulíc, a prispeje tak k vyššiemu komfortu života obyvateľov aj návštevníkov Levoče,“ podotklo mesto a zároveň vyjadrilo vďaku za trpezlivosť a pochopenie počas stavebných prác.
