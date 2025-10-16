< sekcia Regióny
V Levoči začnú čoskoro stavať päť nových nájomných bytoviek
V Levoči je aktuálne 233 nájomných bytov, pričom samospráva eviduje približne 80 žiadostí o pridelenie mestského bytu.
Autor TASR
Levoča 16. októbra (TASR) - V Levoči začnú čoskoro stavať päť nových nájomných bytoviek. Vladimíra Novotná Čajová z tamojšieho mestského úradu pre TASR potvrdila, že prípravné práce na stavbe začnú ešte tento mesiac. So samotnou výstavbou, ktorá potrvá dva roky, by chceli v závislosti od počasia začať v tomto roku.
„Ide o výstavbu piatich šesťbytových domov osadených do svahovitého terénu na sídlisku Západ, na hranici s asfaltovou komunikáciou vedúcou po ulici Viktora Gerschika. Dotknutá lokalita má charakter obytnej a polyfunkčnej zóny, dlhodobo včlenenej do územia,“ uviedla Novotná Čajová. Navrhované bytové domy sú trojpodlažné, bodové a samostatne stojace. Každý bytový dom má tri dvojizbové a tri trojizbové byty bežného štandardu. Spoločné priestory sú bezbariérové, tvorené spoločným schodiskom, chodbami a technickou miestnosťou umiestnenou pod schodiskovou podestou. Pred hlavným vstupom do budovy a vo vstupnej hale sú navrhnuté bezbariérové rampy.
„Realizácia výstavby si vyžaduje výstavbu aj nevyhnutnej technickej infraštruktúry - vodovod a vodovodné prípojky, kanalizácia a prípojky, chodníky vrátane verejného osvetlenia, odstavné plochy, NN rozvody a prípojky, slaboprúdové rozvody, ale aj stojisko zberných nádob komunálneho odpadu a sadové úpravy,“ vymenovala Novotná Čajová. Odstavovanie a krátkodobé parkovanie je navrhované na parkoviskách pozdĺž cesty Viktora Greschika a účelovej cesty smerujúcej do blízkeho garážového dvora.
V októbri bude podľa Novotnej Čajovej prebiehať odstránenie náletových krovín a zriadenie zariadenia staveniska. Zároveň sa zrealizujú opatrenia na zvýšenie zaťažiteľnosti mosta na ulici Predmestie, ktorý sa nachádza na prístupovej trase k budúcemu stavenisku. „Samotné stavebné práce by sa mali začať ešte v tomto roku v závislosti od klimatických podmienok, hneď po nadobudnutí účinnosti zmlúv so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva dopravy SR,“ dodala Novotná Čajová s tým, že výstavba je financovaná z dotácie rezortu dopravy, úverových prostriedkov ŠFRB a vlastných zdrojov mesta. Celkové náklady na realizáciu projektu sú podľa zverejnenej zmluvy o dotáciu na úrovni 2,94 milióna eur, pričom nenávratný finančný príspevok je vo výške viac ako milión eur. Nové bytové domy by mali byť skolaudované v septembri 2027.
