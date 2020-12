V Levoči začnú s rozsiahlou rekonštrukciou historickej radnice

Levoča 5. decembra (TASR) – V Levoči začnú na jar budúceho roka s rozsiahlou rekonštrukciou starej mestskej radnice, ktorá je ako súčasť historického námestia zapísaná v zozname UNESCO. Pre TASR to uviedol primátor Miroslav Vilkovský s tým, že práce na jej obnove by mali trvať do konca apríla roku 2022.



Primárnym cieľom projektu s názvom Radnica otvorená komunitám je zrekonštruovať a zrevitalizovať národnú kultúrnu pamiatku a súčasne zvýšiť povedomie o kultúrnych a spoločenských problémoch miestnej komunity a ponúknuť riešenia.



„Celkové náklady na projekt sú v sume 1 052 000 eur, z toho 722 000 eur ide z Nórskeho finančného mechanizmu EHP, 128 000 eur zo štátneho rozpočtu a 202 000 eur z rozpočtu mesta,“ vyčíslil primátor.



Doplnil, že čiastka 602 000 eur je určená na samotnú rekonštrukciu a zvyšných 450 000 eur na projekty kreatívneho priemyslu a festivaly.



Navrhované stavebné úpravy predstavujú v jestvujúcich priestoroch zmenu funkčného využitia. Ako priblížil primátor, západný suterén, doteraz nevyužívaný, bude v letnom období prístupný verejnosti a umožní rozšírenie plôch pre priestory kreatívnych dielní. Východný priestor suterénu po zrušení kotolne bude prinavrátený pôvodnému účelu mestskej pivnice – priestor pre stretávanie sa miestnych komunít.



Zásadnou zmenou bude prinavrátenie pôvodného charakteru priestorom prízemia, kde sa otvorí pôvodný prejazd smerom do podchodu oproti vstupu do prízemia zvonice.



„Stredný trakt, dnes tmavá chodba tak bude prístupná z oboch strán, bočné výstavné priestory – dielne, obchody budú do tohto priestoru otvorené. Okrem iného budú v interiéri priznané pôvodné niky a sedílie, obnažené a opticky zvýraznené zachované fragmenty zo stredovekej radnice,“ ozrejmil Vilkovský.



Stavebná obnova podľa jeho slov bude predstavovať výmenu, doplnenie, respektíve úpravu okenných a dverných výplní, nové napojenie rozvodov ústredného kúrenia z novej plynovej kotolne a rekonštrukciu hygienických zariadení.



Ďalej dôjde ku kompletnej výmene inštalácie rozvodov inžinierskych sietí a v rámci možností sa zabezpečí bezbariérový prístup a pohyb návštevníkov. Počas obnovy opravia aj fasády suterénu a vymenia kamennú dlažbu v podlubí na prízemí. Zriadia tiež požiarny vodovod a nainštalujú požiarnu signalizáciu, bezpečnostné a kamerové systémy a núdzové osvetlenie.



Radnica patrí medzi dominantné a najnavštevovanejšie stavby námestia a celej Pamiatkovej rezervácie Levoča. Vyniká umeleckými kvalitami, ktoré predstavujú architektonické, výtvarné prvky a umelecko-remeselné súčasti z rôznych etáp jej vývoja od stredoveku až po poslednú neorenesančnú nadstavbu. To ju radí k celoslovensky najvýznamnejším renesančným profánnym stavbám.