V Levoči zrekonštruovali viaceré komunikácie, v obnove chcú pokračovať

Levoča 31. mája (TASR) - V Levoči v týchto dňoch ukončili rekonštrukciu povrchu niektorých miestnych komunikácií v centre. Primátor mesta Miroslav Vilkovský pri tejto príležitosti uviedol, že práce budú ešte tento rok pokračovať aj na Ružovej ulici. Mesto zároveň chystá obnovu ďalších komunikácií v okolí Námestia Majstra Pavla.



Na jar rekonštruovali severozápadnú časť námestia, čo si vyžiadalo približne 131.000 eur, časť Sirotínskej ulice a tiež Gymnaziálny podchod. Primátor odhadol, že v tomto roku do obnovy miestnych komunikácií investujú celkovo približne 250.000 eur.



"Investičný dlh na komunikáciách v meste je veľký, keby sme teraz mali k dispozícii tri milióny eur, tak by sme ich vedeli investovať práve do obnovy miestnych komunikácií. Čo sa rozlohy týka, sme ôsmym najväčším mestom na Slovensku a z toho vyplýva, že máme oveľa väčšiu rozlohu ciest a chodníkov, avšak máme málo obyvateľov," podotkol primátor. Objasnil, že napríklad mestská časť Závada je vzdialená 12 kilometrov od centra, Levočská dolina sa nachádza osem kilometrov od mesta.



Tento týždeň oficiálne odovzdali do užívania aj nový kruhový objazd v blízkosti centra. V tejto súvislosti bude podľa primátora nutné zrekonštruovať aj Košickú ulicu, ktorá je prístupovou na námestie. "Plánujeme ju obnoviť v tomto a v budúcom roku, aby sme nadviazali na ten kruhový objazd a tiež na zrekonštruované časti námestia," uviedol Vilkovský.



Okrem toho bude podľa neho potrebné obnoviť povrch aj na Novej a Vysokej ulici, ktoré sú tiež napojené na námestie. "Pokiaľ budú možnosti na nejakú rezervu v rozpočte, tak všetko by sme chceli použiť do rekonštrukcie infraštruktúry," uzavrel primátor.