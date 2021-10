V levočskej a kežmarskej nemocnici je možné očkovanie počas dvoch dní

Levoča/Kežmarok 11. októbra (TASR) – V nemocniciach Agel v Levoči a v Kežmarku sa môžu dať ľudia zaočkovať proti novému koronavírusu počas dvoch dní v týždni. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



„Vo vakcinačnom centre našej nemocnice je možnosť očkovania bez registrácie, a to v stredu a štvrtok od 8.00 h do 12.00 h a od 12.30 h do 14.00 h. V stredu popoludní očkujeme deti od 12 do 17 rokov. Čas vyhradený od 12.30 h do 14.00 h pre túto vekovú kategóriu je z dôvodu nevyhnutnosti prítomnosti pediatra. Posledný záujemca o očkovanie by mal prísť najneskôr o 13.30 h," uviedla Lucia Boháčová z levočskej nemocnice.



Do kežmarskej nemocnice sa môžu prísť dať záujemcovia zaočkovať počas dvoch pracovných dní v týždni, a to v utorok a stredu od 7.00 h do 15.00 h.



„Prestávka je od 12.00 h do 12.30 h. Výnimkou je stredajšie popoludnie, keď očkujeme deti od 12 do 18 rokov. V stredu popoludní by tak mali prichádzať len neregistrovaní záujemcovia od 12 do 18 rokov. V prípade tejto vekovej kategórie je nevyhnutná prítomnosť pediatra," povedala Anna Rybková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť kežmarskej nemocnice.



Levočská nemocnica aktuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť ôsmim pacientom s ochorením COVID-19, žiadny si nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu ani nie je suspektný. V kežmarskej nemocnici majú dvoch pacientov s ochorením COVID-19. Jeden si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a nikto z pacientov nie je suspektný.