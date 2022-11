V Levočskej doline sa túto zimu lyžovať nebude, dôvodom sú energie

Levoča 24. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko v Levočskej doline túto zimu nebude v prevádzke, lyžiari si tak na tamojších zjazdovkách nezalyžujú. Informovala o tom PR manažérka strediska Lenka Schreiner Maťašovská s tým, že dôvodom je energetická kríza.



"Žijeme vo veľkej neistote, štát stále jasne nedefinoval, ako budú fungovať a za akých podmienok budú prebiehať kompenzácie vysokých cien energií. My už však čakať nemôžeme, hoci do poslednej chvíle sme očakávali odpovede na naše otázky, nestalo sa tak. Veľmi nás to mrzí, ale museli sme pristúpiť k tomu najsmutnejšiemu rozhodnutiu a lyžiarske stredisko pre túto sezónu neotvoriť," zdôvodnila Schreiner Maťašovská. V stredisku sú štyri zjazdovky a štyri vleky určené pre začiatočníkov i náročnejšiu klientelu.



Ubytovanie v chatkách, wellness či bowling budú návštevníkom počas zimy k dispozícii na objednávku. Stredisko neďaleko historickej Levoče podľa Schreiner Maťašovskej využije zimné obdobie na prípravu letnej sezóny a začne pracovať na viacerých novinkách.