V levočskej nemocnici evidujú 11 pacientov a 8 zamestnancov s COVID-19

Levoča 26. októbra (TASR) – V levočskej nemocnici, ktorá je od pondelka (25.10.) prvýkrát v rámci tretej vlny pandémie nového koronavírusu súčasťou čierneho okresu podľa COVID automatu, evidujú aktuálne 11 hospitalizovaných covidových pacientov. Pozitívnych je tiež osem zamestnancov, ďalší je v karanténe. Zariadenie má situáciu "pod kontrolou", uvítalo by však, ak by sa verejnosť zaujímala viac o očkovanie, než o testovanie na ochorenie COVID-19.



"Očkovanie je cesta, ktorá nás od pandémie vzďaľuje. Boli by sme radi, keby sa počet testovaných nahradil počtom očkovaných," uviedol riaditeľ nemocnice František Lešundák. Ako priblížil, vo vakcinačnom centre počas uplynulého týždňa (18.-24.10.) zaočkovali 37 osôb prvou dávkou vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech, 64 osôb druhou dávkou a 99 osôb treťou dávkou. Za rovnaké obdobie sa v mobilnom odberovom mieste vykonalo 1265 antigénových a 577 PCR testov, pričom sa u 219 osôb nákaza novým koronavírusom potvrdila.



Lešundák pripomenul, že vakcinačné centrum nemocnice je aktuálne v prevádzke v stredy a vo štvrtky v časoch od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 14.00 h. "Počas stredajšieho popoludnia sa očkujú deti od 12 do 17 rokov," doplnil.



Vzhľadom na zaradenie okresu do čiernej farby COVID automatu platí v nemocnici naďalej zákaz návštev. Výnimkami sú návštevy pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a onkologických pacientov po posúdení ošetrujúceho lekára, povolené sú aj návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti.