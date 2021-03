V levočskej nemocnici je hospitalizovaných 14 pacientov s COVID-19

Levoča 3. marca (TASR) – V levočskej nemocnici leží aktuálne 14 pacientov s ochorením COVID-19, z toho dvaja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že počet pozitívnych pacientov je takmer totožný s minulým týždňom.



Podľa jej slov nemocnica momentálne eviduje šiestich zamestnancov s ochorením COVID-19, pričom traja ďalší sú v karanténe. Počet zamestnancov, ktorí majú aktuálne nový koronavírus, tak oproti minulému týždňu klesol.



Pavliková uviedla, že levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 už počas celého týždňa, vrátane víkendu od 8.00 do 16.00 h. Registrácia je možná prostredníctvom webu korona.gov.sk, no v nevyhnutných prípadoch prijímajú aj záujemcov o testovanie, ktorí nie sú vopred objednaní.



„Okrem testovania ponúka naša nemocnica aj testy, ktoré zisťujú prítomnosť protilátok v krvi, a teda imunitnú reakciu organizmu voči tomuto ochoreniu. Objednanie na tento typ testu je za poplatok možný prostredníctvom webu www.agellab.sk, kde si záujemca vyberie nemocnicu Levoča. Samotný odber sa vykonáva vpravo od urologického oddelenia, v domčeku ambulantnej pohotovostnej služby,“ priblížila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.



Na odberovom mieste v levočskej nemocnici sú tri druhy testovacích alternatív. Bezplatné antigénové testovanie, PCR testovanie pre samoplatcov a pre pacientov s príznakmi.