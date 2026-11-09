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V levočskej nemocnici otvorili nové oddelenie dlhodobo chorých
Nové oddelenie vzniklo v pavilóne I, ktorý prispôsobili potrebám následnej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Levoča 9. novembra (TASR) - V levočskej nemocnici otvorili nové oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) s kapacitou 20 lôžok. Vzniklo v priestoroch bývalej klinickej biochémie a hematotransfúziológie za viac ako 1,6 milióna eur aj s využitím európskych prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Riaditeľka nemocnice Renáta Bičanovská uviedla, že vďaka tomu dokážu zabezpečiť plynulejší prechod z akútnej liečby do následnej starostlivosti.
Nové oddelenie vzniklo v pavilóne I, ktorý prispôsobili potrebám následnej zdravotnej starostlivosti. V priestoroch vzniklo deväť dvojlôžkových a dve jednolôžkové izby. Rekonštrukcia zahŕňala kompletnú výmenu elektroinštalácie, rozvodov zdravotníckej techniky, medicinálnych plynov a vykurovania. Súčasťou obnovených priestorov sú aj miestnosti pre zdravotnícky personál a lekárov, pracovňa primára, hygienické zariadenia, sklady a miestnosť pre upratovací personál.
Pracovisko určené seniorom a chronicky chorým pacientom vedie primár Pavol Pelikán, pričom oddelenie využíva aj medziodborovú spoluprácu s neurologickým oddelením a oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „Pri následnej starostlivosti je dôležité vnímať každého pacienta individuálne. Po závažnom ochorení alebo dlhšej hospitalizácii môže byť aj návrat k základným činnostiam, ako sú chôdza či samostatná hygiena, náročný. Našou úlohou bude nastaviť liečbu a rehabilitáciu tak, aby sme pacientom pomohli dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti,“ uviedol Pelikán.
Výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkai dodal, že v Levoči sa podarilo vytvoriť moderné pracovisko následnej starostlivosti, ktoré rozšíri možnosti liečby a rehabilitácie po náročných ochoreniach. „Vďaka novým lôžkam budú môcť pacienti pokračovať v zotavovaní v kvalitnom prostredí a bližšie k svojim rodinám. Projekt je zároveň ďalším príkladom toho, ako dokážeme kombináciou vlastných investícií a externých zdrojov rozvíjať zdravotnú starostlivosť v regiónoch,“ skonštatoval.
Pripomenul, že levočská nemocnica za posledné obdobie napreduje, čo potvrdzujú investície do výstavby novootvoreného pavilónu psychiatrie, kúpy MRI prístroja, modernizácie ďalších priestorov, vznik nových pracovísk či rozširovanie zdravotnej starostlivosti a prebiehajúcej výstavby regionálneho centra integrovanej starostlivosti. ODCH je pritom jedným zo siedmich projektov skupiny Agel realizovaných vďaka plánu obnovy, kde celková investícia dosiahla približne 20 miliónov eur.
Nové oddelenie vzniklo v pavilóne I, ktorý prispôsobili potrebám následnej zdravotnej starostlivosti. V priestoroch vzniklo deväť dvojlôžkových a dve jednolôžkové izby. Rekonštrukcia zahŕňala kompletnú výmenu elektroinštalácie, rozvodov zdravotníckej techniky, medicinálnych plynov a vykurovania. Súčasťou obnovených priestorov sú aj miestnosti pre zdravotnícky personál a lekárov, pracovňa primára, hygienické zariadenia, sklady a miestnosť pre upratovací personál.
Pracovisko určené seniorom a chronicky chorým pacientom vedie primár Pavol Pelikán, pričom oddelenie využíva aj medziodborovú spoluprácu s neurologickým oddelením a oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „Pri následnej starostlivosti je dôležité vnímať každého pacienta individuálne. Po závažnom ochorení alebo dlhšej hospitalizácii môže byť aj návrat k základným činnostiam, ako sú chôdza či samostatná hygiena, náročný. Našou úlohou bude nastaviť liečbu a rehabilitáciu tak, aby sme pacientom pomohli dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti,“ uviedol Pelikán.
Výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkai dodal, že v Levoči sa podarilo vytvoriť moderné pracovisko následnej starostlivosti, ktoré rozšíri možnosti liečby a rehabilitácie po náročných ochoreniach. „Vďaka novým lôžkam budú môcť pacienti pokračovať v zotavovaní v kvalitnom prostredí a bližšie k svojim rodinám. Projekt je zároveň ďalším príkladom toho, ako dokážeme kombináciou vlastných investícií a externých zdrojov rozvíjať zdravotnú starostlivosť v regiónoch,“ skonštatoval.
Pripomenul, že levočská nemocnica za posledné obdobie napreduje, čo potvrdzujú investície do výstavby novootvoreného pavilónu psychiatrie, kúpy MRI prístroja, modernizácie ďalších priestorov, vznik nových pracovísk či rozširovanie zdravotnej starostlivosti a prebiehajúcej výstavby regionálneho centra integrovanej starostlivosti. ODCH je pritom jedným zo siedmich projektov skupiny Agel realizovaných vďaka plánu obnovy, kde celková investícia dosiahla približne 20 miliónov eur.