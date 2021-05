V levočskej nemocnici röntgenovali štyri historické sochy

Levoča 20. mája (TASR) – V levočskej nemocnici vo štvrtok realizovali röntgenové a CT snímky sochy sv. Antona Pustovníka a ďalších troch menších sôch. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že v nových priestoroch rádiodiagnostického oddelenia je to prvýkrát, čo vytvorili snímky, ktoré nepatria pacientom.



„Potrebovali sme zrealizovať röntgenové snímky a obrazy z CT prístroja 1,2 metra vysokej sochy sv. Antona Pustovníka, ktorá je situovaná v bočnom oltári rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v mieste Poprad-Spišská Sobota. Vďaka týmto snímkam nám bude umožnené preskúmanie stavu drevenej hmoty, prípadne i povrchových vrstiev sochy, narušenie drevokazným hmyzom či iné sekundárne zásahy v hmotnej skladbe sochy,“ ozrejmil odborník na reštaurovanie drevených plastík Štefan Siváň.



Podľa jeho slov ďalšie tri menšie sochy, tvoriace kompozíciu kalvárie, pochádzajú zo Slovenskej Vsi - z rímskokatolíckeho kostola Obetovania Pána. Ide o postavy sv. Jána a Panny Márie, ktoré sú pravdepodobne iného datovania ako ukrižovaný Ježiš Kristus. „Práve to je predmetom nášho skúmania a snímky realizované pomocou CT prístroja môžu pomôcť pri určení datovania jeho vzniku. V prípade sôch Panny Márie a svätého Jána apoštola môže ísť o ďalšie potenciálne diela z dielne Majstra Pavla z Levoče,“ dodal reštaurátor.



Vedúci technik rádiodiagnostického oddelenia Jaroslav Kováč podotkol, že realizovanie röntgenových snímok historických sôch a artefaktov je pre oddelenie raritou, ale nie novinkou. V starých priestoroch to absolvovali už niekoľkokrát. „Počas môjho pôsobenia sme s naším tímom uskutočňovali napríklad röntgenovú snímku obrazu, ale aj iných veľkých sôch a historických diel,“ doplnil.