V levočskej nemocnici sa testuje už aj v sobotu

Levoča 22. februára (TASR) – Záujemcovia sa v Nemocnici Agel Levoča môžu dať otestovať antigénovými testami už aj počas soboty. Mení sa i časový harmonogram bezplatného antigénového testovania, ktoré bude možné od pondelka do soboty. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Odberové miesto v našej nemocnici je zriadené už takmer štyri mesiace. Počas tohto obdobia prešlo rôznymi organizačnými a prevádzkovými zmenami. Najnovšou platnou zmenou je možnosť bezplatného antigénového testovania aj počas soboty, taktiež v zmenenom čase od 8.00 h do 16.00 h. Registrácia je možná prostredníctvom webu korona.gov.sk," uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.



Výsledok dostanú testovaní formou e-mailu a SMS správy. "V nevyhnutných prípadoch prijímame aj záujemcov o testovanie, ktorí nie sú vopred objednaní," vysvetlila Pavliková.



Na odberovom mieste sa môžu dať záujemcovia otestovať bezplatnými antigénovými testami, ako samoplatcovia PCR testami a rovnako PCR testami pacienti, ktorí majú príznaky a sú zaregistrovaní cez korona.gov.sk s COVID passom. Pacientov s príznakmi testujú každý utorok, stredu a štvrtok od 8.30 h do 10.30 h.