V levočskej škole a škôlke sa vzdeláva dohromady 34 ukrajinských detí

Levoča 5. apríla (TASR) - Mesto Levoča ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení sa podľa svojich možností snaží zabezpečiť starostlivosť, výchovu a vzdelávanie ukrajinských detí, ktoré spĺňajú stanovené podmienky. Aktuálne tieto služby využívajú viac ako tri desiatky školákov a škôlkarov. „Situácia v materských školách je zložitá, máme naplnené stavy, ale snažíme sa vyjsť v ústrety a pomôcť aj deťom vojnových utečencov, ktoré sa momentálne nachádzajú v našom meste a ich zákonný zástupca o túto službu prejaví záujem,“ uviedla pre TASR Ľubomíra Čujová z oddelenia marketingu na Mestskom úrade v Levoči.



Do výchovno-vzdelávacieho procesu sa ukrajinské deti prijímajú postupne, v materskej a základnej škole na Ulici Jána Francisciho je ich momentálne umiestnených spolu 34, z toho v škôlke je päť detí. „Jedno dieťa sa nachádza aj v zariadení pre deti do troch rokov, ktoré taktiež prevádzkujeme,“ doplnila Čujová.



Mesto sa podľa nej snaží zabezpečiť starostlivosť, výchovu a vzdelávanie v prvom rade pre deti s trvalým pobytom na území mesta Levoča. Radnica v súčasnosti neuvažuje o rozšírení kapacity školských zariadení. V prípade potreby a zvýšeného záujmu zo strany ďalších Ukrajincov je však samospráva pripravená nájsť miesto v priestoroch základných škôl.



„Vďaka spolupráci samosprávy so štátnymi úradmi, mestskou políciou, školami, ubytovateľmi a v neposlednom rade aj s dobrovoľníkmi, ktorí sa od začiatku nezištne zapájajú, je nápor Ukrajincov v našom meste zatiaľ zvládnuteľný,“ zhodnotila Čujová a dodala, že mestská polícia je miestom prvého kontaktu pre vojnových utečencov, ktorí prídu do Levoče. Na základe spolupráce s ubytovateľmi je známy ich presný počet, pobyt a aj odchod.



Levočská samospráva zároveň poskytla priestory v budove bývalej polikliniky na Námestí Štefana Kluberta na zriadenie provizórneho komunitného centra pre ľudí z Ukrajiny. „Tam majú možnosť medzi sebou komunikovať, tráviť voľný čas a najmä vymieňať si informácie,“ uzatvára Čujová.