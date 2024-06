V Levočskom okrese ukončili obnovu ďalšieho cestného úseku

Levoča 6. júna (TASR) - V okrese Levoča nedávno ukončili obnovu ďalšieho cestného úseku, kompletnou rekonštrukciou prešla cesta III/3204 medzi obcami Uloža a Vyšné Repaše. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Marcel Horváth pre TASR uviedol, že išlo o náročnú stavbu, keďže cesta sa nachádza vo svahovitom teréne.



"Pred časom sme vo Vyšných Repašoch rekonštruovali aj most a podľa finančných možností sa postupne obnovovala spojnica od cesty I/18 najprv po Uložu a potom do Repáš v takých častiach, ktoré boli najviac poškodené. V tomto roku sme realizovali úsek v časti Krúžok pri biatlonovom areáli a obnovili sme tak už celý úsek od hlavnej cesty až za Vyšné Repaše," priblížil Horváth.



Ťažiskom štvormesačných stavebných prác na 2,5 kilometra dlhom úseku bolo odfrézovanie a očistenie vozovky a zhotovenie vyrovnávacej vrstvy z asfaltového betónu. Aplikovala sa tiež vrstva spojovacieho postreku, zhotovila sa obrusná vrstva vozovky a na záver prebehla aj realizácia vodorovného dopravného značenia. Investičná akcia SÚC PSK, ktorej celkové náklady predstavovali približne 225.000 eur, bola financovaná zo zdrojov krajskej samosprávy.



"Čakajú nás ešte úseky do obce Nižné Repaše, keďže smerom na Pavľany to už máme vyriešené. Zatiaľ sa tam zaoberáme len údržbou a lokálnymi opravami. Je to ťah na sabinovskú dolinu, kde sme pokračovali tento rok z druhej strany. Verím, že do dvoch rokov by sme to mohli celé uzavrieť," dodal Horváth s tým, že všetko bude závisieť od finančných možností PSK.