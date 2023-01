V levočských laboratóriách vykonali vlani vyše 925.000 vyšetrení

Levoča 31. januára (TASR) - V laboratóriách v Levoči vlani vykonali viac ako 925.000 vyšetrení. V porovnaní s predošlým rokom ide o nárast. Informovala o tom vedúca oddelenia klinickej biochémie tamojšej nemocnice Gabriela Bajzátová s tým, že prevádzkujú dve laboratórne pracoviská, okrem Levoče aj v Kežmarku.



"V Levoči sme v minulom roku zaznamenali viac ako 620.000 laboratórnych výkonov, v Kežmarku ich bolo celkovo takmer 305.000. Oproti roku 2021, pod ktorý sa markantnejšie podpísala pandémia nového koronavírusu, je to pre obe laboratóriá nárast dohromady o približne 46.000 výkonov," konkretizovala Bajzátová.



Dodala, že primárne vyšetrujú biologický materiál dodaný z lôžkových oddelení oboch nemocníc. Vykonávajú analýzy aj pre ambulantný sektor, pričom paradoxne ich počet tvorí približne dve tretiny z celkového počtu výkonov. "Väčšina analýz je hotová do 12 hodín. O dôvere ambulantného sektora svedčí i to, že vzorky sú zvážané aj z iných okresov," dodáva Bajzátová.



Externé ambulancie, pre ktoré levočské laboratórium vykonáva laboratórnu diagnostiku sú aj v Spišskej Novej Vsi, Smižanoch, Rudňanoch, vo Svite, Poprade či v Spišskom Podhradí. Obe laboratóriá sú v nepretržitej prevádzke a laboranti sa stretávajú napríklad aj s diagnostikou biologického materiálu zvieracích vzoriek.