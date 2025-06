V Levočských vrchoch chcú zabezpečiť stav biotopov pre orla či tetrova

Bratislava 22. júna (TASR) - Vyhlásením Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Levočské vrchy sa má zabezpečiť priaznivý stav biotopov pre 19 druhov vtákov európskeho významu, ich prežitie a rozmnožovanie. Ide napríklad o orla skalného, hlucháňa či tetrova. Vyplýva to z Programu starostlivosti o CHVÚ Levočské vrchy na roky 2025 - 2054, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Levočské vrchy sú jedným z najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie orla skalného, bociana čierneho a chrapkáča poľného. V čase vymedzenia CHVÚ tu pravidelne hniezdilo viac ako jedno percento národnej populácie druhov, ako výr skalný, orol krikľavý, hlucháň hôrny, rybárik riečny či tetrov hoľniak, tvrdí envirorezort.



Cieľom vyhlásenia CHVÚ je dosiahnuť zlepšenie stavu druhov bocian čierny, ďubník trojprstý, pôtik kapcavý, strakoš veľký, hlucháň hôrny, tetrov hoľniak, výr skalný, žlna sivá a rybárik riečny. Ďalej sa má zachovať stav druhov chrapkáč poľný, jariabok hôrny, kuvičok vrabčí, muchár sivý, orol skalný, prepelica poľná, tesár čierny, včelár lesný, orol krikľavý a sova dlhochvostá. Zároveň sa má prehodnotiť, či súčasný legislatívny rámec je adresný na dosiahnutie týchto dvoch cieľov a ak je to relevantné, má sa navrhnúť a prerokovať zmena. Zámerom je aj zvýšiť informovanosť miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.



Územie sa podľa rezortu na 0,7 percenta výmery prekrýva s už vymedzenými ďalšími územiami európskej sústavy chránených území Natura 2000, ako aj národnej sústavy chránených území. „Ide o výmeru 309 hektárov, z toho jeden hektár je v piatom stupni ochrany, dva hektáre v štvrtom stupni ochrany,“ priblížil. V treťom stupni je 81 hektárov a 225 hektárov druhom stupni ochrany. „Zvyšná časť CHVÚ Levočské vrchy je v prvom stupni ochrany,“ dodalo MŽP.