V LightParku nájdete vyše sto originálnych dizajnových značiek

Bratislava 28. augusta (OTS) - Záleží vám na tom, v akom prostredí žijete a akými vecami sa obklopujete? Ak túžite po naozaj originálnych dizajnových kúskoch pre váš interiér, vybrať by ste sa určite mali do Domu nábytku LightPark v Bratislave.V 21 štýlových predajniach nájdete dizajnový nábytok a doplnky od viac ako 100 renomovaných svetových aj slovenských značiek. Za 17 rokov svojej existencie sa LightPark na bratislavskom, ale i celoslovenskom trhu, etabloval ako miesto, kde si aj najnáročnejší zákazníci či interiéroví architekti a dizajnéri prídu na svoje.Jednou z hlavných predností LightParku je široká ponuka značkových predajní, aké by ste inde márne hľadali. Iba tu nájdete slovenské predajne ako napr. Luna sedačky, Štúdio svetla, Westieri, Marktech, Arte House, Modant, Reforest a iné. V bohatej ponuke tiež nájdete škandinávsky mestský dizajn dánskej značky BoConcept, romantický, provensálsky nábytok Rivièra Maison v predajni Elmina či moderný a funkčný nábytok v showroome LIVINGIN od talianskej značky Calligaris, ktorá na trhu pôsobí už viac ako sto rokov.Z exkluzívnej ponuky si určite vyberiete, ak si chcete zariadiť obývačku, spálňu, detskú izbu, kúpeľňu či kuchyňu. Okrem štýlového nábytku tu na vás čakajú aj stovky dizajnových doplnkov, ktoré dodajú punc originality vášmu domovu. Práve teraz nakúpite v LightParku ešte výhodnejšie - od 30% do 50% môžete ušetriť pri kúpe vystaveného nábytku alebo vstavaných skríň.Ako už samotný názov tohto jedinečného obchodného domu napovedá, v ponuke predajní nechýbajú ani dizajnové svetelné riešenia a najmodernejšie svetelné technológie pre váš interiér. LightPark však nie je len o originálnej ponuke a kvalitných produktoch, ale aj o nadštandardnom servise pre zákazníkov. V predajniach vám odborníci radi poradia pri výbere toho najlepšieho pre váš domov či pracovné prostredie.LightPark je stabilný obchodný dom s jasnou víziou. Za 17 rokov svojej existencie zvládol viaceré náročné výzvy a otrasy, vrátane nedávneho neúspešného pokusu poslať ho konkurzu. Dva relevantné súdy však tento rok zhodne konštatovali, že „navrhovateľ, nepreukázal pohľadávku“. Vlastník obchodného domu, spoločnosť LIGHTPARK, totiž nemá voči tretím osobám žiadne záväzky po lehote splatnosti.Do LightParku sa nechodí len za nákupmi dizajnového nábytku. Dolu na prízemí sídli autentická talianska reštaurácia Ristorante Italiano da Cono . Vychutnáte si tu najlepšie talianske jedlá, dezerty, kávu či víno, za ktorými sem chodia ľudia z celej Bratislavy a okolia.Vďaka svojej komplexnosti, exkluzívnej ponuke, dôrazu na kvalitu a spokojnosť zákazníkov je dnes LightPark miestom pre všetkých, ktorí hľadajú niečo viac ako len bežné nákupné centrum. Je to miesto, kde sa stretáva dizajn, kvalita a skvelé služby na jednom mieste.A CLASS STUDIOARTE HOUSEASHARIABELLAMI SOFABOCONCEPTDOMESTAVELMINAHANÁK KUCHYNE A INTERIÉRYHOMIE CONCEPTJELÍNEKLIFETIMELIVINGINLUNA SEDAČKYMARKTECHMODANTMOJASKRINA.SKREFORESTSKY CARPETSTILLWOODŠTÚDIO SVETLAWESTIERIDom nábytku LightPark sa nachádza neďaleko ŽST Bratislava – Vinohrady, na Račianskej ulici 90. Parkovanie v podzemnej garáži je pre návštevníkov zadarmo.PONDELOK – PIATOK 10.00 – 19.00SOBOTA 10.00 – 18.00PONDELOK – NEDEĽA 11.00 – 22.00