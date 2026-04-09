V Lipovníku ponúkajú objavovanie prírody z konského chrbta
Autor TASR
Lipovník 9. apríla (TASR) - V obci Lipovník v Rožňavskom okrese pribudol projekt, ktorý prepája krásy tamojšej prírody s autentickou konskou turistikou. Pod názvom „Hobby jazda Lipovník“ ho vo štvrtok slávnostne otvorili. Košický samosprávny kraj (KSK) cez program Terra Incognita podporil projekt sumou 40.000 eur. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Ekoturistická atrakcia tak láka na objavovanie Slovenského krasu z konského chrbta. S podporou vzniklo v areáli zázemie pre návštevníkov, ktoré zahŕňa novú oddychovú zónu a sedlovňu. „Práve tu sa začína celý zážitok - prvým kontaktom s koňmi, základným zoznámením sa so zvieratami a poctivou prípravou na samotnú jazdu,“ priblížila krajská organizácia.
Aby si projekt zachoval svoj komorný a exkluzívny charakter, k dispozícii sú štyri kone. Jazdy prebiehajú pod dohľadom skúseného sprievodcu, ktorý záujemcov prevedie malebnými trasami - cez lúky a lesné porasty typické pre túto krasovú oblasť. Odborný sprievod je prispôsobený aj pre zahraničných turistov v maďarskom, nemeckom aj anglickom jazyku. „Našou víziou nebolo len vytvoriť obyčajnú ‚požičovňu‘ koní, ale skutočný priestor pre relax a spomalenie. Svet z konského chrbta vyzerá inak - človek zrazu vníma rytmus krajiny, pohyb zvieraťa a ticho lesa oveľa intenzívnejšie,“ uviedol prijímateľ dotácie Marek Čižmárik z Hobby jazda Lipovník. Atrakcia je podľa neho otvorená aj pre úplných začiatočníkov, pre ktorých sú pripravené inštruktáž, bezpečnostné prilby či ochranné vesty.
„Hobby jazda Lipovník ukazuje, ako sa dá cestovný ruch rozvíjať citlivo a s rešpektom k prírode. Je to presne ten typ atrakcie, ktorý do nášho kraja priláka turistov hľadajúcich autentické a hlboké zážitky, čím sa zároveň posilní lokálna ekonomika a podpora regiónu,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Pre rodiny s menšími deťmi projekt ponúka možnosť bezpečných, približne hodinových jázd, pri ktorých je kôň vedený priamo zo zeme. Celá účasť je podmienená rezerváciou vopred. „Konská turistika je dokonalým príkladom ekoturizmu, ktorý u nás systematicky podporujeme. Lipovník má navyše výbornú polohu, vďaka ktorej si návštevníci môžu jazdu na koni jednoducho prepojiť s objavovaním ďalších jedinečných miest Gemera,“ zhodnotila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
