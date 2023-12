V Liptovskej galérii otvorili výstavu s motívom vlka

Liptovský Mikuláš 11. decembra (TASR) - Rôznorodým spracovaním a využitím motívu vlka v súčasnom umení sa zaoberá výstava siedmich umelcov a umelkýň v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Sprístupnili ju do 24. februára 2024. TASR o tom informovala Katarína Gallová z galérie.



"V dnešnej situácii, keď sa opätovne uvažuje o povolení odstrelu týchto zvierat, je premýšľanie o obraze vlka v našich očiach stále nanajvýš aktuálne," priblížila kurátorka výstavy Jana Babušiaková. Výstavou sa podľa kurátorky nesnažia postaviť v tomto spore na žiadnu zo strán ani agitovať za konkrétne riešenie. Ponúka skôr ukážku rôznych myšlienkových celkov a zažitých symbolov, ktoré môžu ovplyvňovať pohľad na tohto tvora.



Babušiaková dodala, že vlk bol v minulosti častým námetom výtvarného umenia. Bol súčasťou obrazových alegórií, v ktorých nezriedka zastupoval nenásytnosť ako jeden zo smrteľných hriechov, aj žánrových lesných či poľovníckych výjavov. Jeho miesto v našej kultúre však podľa kurátorky siaha oveľa ďalej - do rozprávok, mytológie či do prísloví a slovných obratov.



Vystavujúcimi autormi sú Robert Bielik, Lenka Černota, Ľubomíra Chylová Sekerášová, Ivana Mojšová, Oľga Paštéková, Jarmila Sabová Džuppová a Pavol Truben.