V Liptovskej galérii vystavujú najnovší projekt maliarky Machovej

Liptovský Mikuláš 11. decembra (TASR) - Najnovší výstavný projekt slovenskej maliarky Ľudmily Machovej s názvom Antinomický vzťah môžu milovníci umenia vidieť v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Výstava je pre návštevníkov k dispozícii do 27. februára 2021. TASR o tom informovala Katarína Jurkovičová z Liptovskej galérie.



Objekty Machová vytvára z nájdených umelých materiálov. Ukrýva do nich prírodné časti v podobe kameňov a úlomkov dreva. Jurkovičová priblížila, že maliarka pracuje s fragmentmi z rôznych prostredí, z okolia Liptovského Mikuláša, sútoku riek Belá, Váh či okolia Dunaja.



"Pre sériu malieb a objektov doplnených o video a experimentálnu zvukovú kompozíciu je príznačná práca s nájdeným umelým odpadom, akým sú polystyrénové a penové obaly chrániace úžitkové predmety pred ich poškodením. Niektoré maľby v rámci série poníma ako klasický závesný obraz, iné zase 'rámuje' alebo vkladá do umelých materiálov," konkretizovala Jurkovičová.



Ľudmila Machová má za sebou viacero skupinových aj samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. V autorskej tvorbe sa venuje maľbe a jej presahom, objektom, inštaláciám, videu a tvorbe experimentálnych zvukových kompozícií. Žije a tvorí v Bratislave.