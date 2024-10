V Liptovskej Kokave si za starostu zvolili R. Fronka

Liptovská Kokava/Prosiek 6. októbra (TASR) - Obec Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš) by mal poviesť dispečer Radovan Fronko, v Prosieku (okres Liptovský Mikuláš) si v sobotných (5. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí obyvatelia zvolili do funkcie starostu Lenku Hentzelovú (SaS). Vyplýva to z informácií od samospráv obcí.



O starostovskú funkciu sa v Liptovskej Kokave uchádzali traja kandidáti. Fronko, ktorého si obyvatelia zvolili za starostu, získal 232 hlasov. Na voľbách, ktoré boli podľa obecného úradu pokojné a bez problémov, sa zúčastnilo 378 zo 754 oprávnených voličov.



Nového starostu si v obci volili po tom, čo sa predchádzajúci štatutár vzdal svojej funkcie.



Zastupujúca starostka v Prosieku Hentzelová získala v doplňujúcich voľbách podľa zápisnice, ktorú obec uverejnila na svojom webe, od obyvateľov 76 platných hlasov, jej protikandidátka - podnikateľka Andrea Šubová (nezávislá) 52 hlasov.



Na voľbách sa v obci zúčastnilo 130 zo 186 oprávnených voličov, ktorí odovzdali 128 platných hlasov. Nového starostu si v Prosieku volili po tom, čo sa predchádzajúci starosta vzdal svojej funkcie deň pred konaním referenda o jeho odvolaní z funkcie, ktoré iniciovali obyvatelia prostredníctvom petície.