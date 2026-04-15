V Liptovskej Lúžnej pribudne nový športový areál za takmer 230.000 eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Liptovská Lúžna 15. apríla (TASR) - V obci Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok pribudne nový športový areál. Obec vybrala dodávateľa stavebných prác prostredníctvom verejného obstarávania, v ktorom uspela ponuka spoločnosti Benet Sport v hodnote 229.936,63 eura s DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky s DPH. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

V rámci športového areálu sa bude nachádzať pridružené športovisko, bežecká rovinka s doskočiskom, spevnená plocha, komunikácie, mobiliár a telocvičňa. Zákazka bude financovaná z prostriedkov Fondu na podporu športu a z vlastných zdrojov obce. Predpokladaná lehota realizácie diela je do piatich mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.
.

