< sekcia Regióny
V Liptovskej nemocnici otvorili nové psychosociálne centrum
Liptovská nemocnica je jediné zdravotnícke zariadenie v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK), ktoré má takýto typ centra.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. októbra (TASR) - V Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v stredu otvorili nové psychosociálne centrum, ktoré bude poskytovať pomoc pacientom s dlhodobými psychickými ochoreniami. Modernizáciu psychosociálneho centra financovali z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 655.000 eur.
Liptovská nemocnica je jediné zdravotnícke zariadenie v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK), ktoré má takýto typ centra. „Cieľom je, aby pacienti s psychickými ochoreniami dostali podporu v prostredí, ktoré ich vedie k návratu do bežného života a znižuje potrebu opakovaných hospitalizácií,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že ŽSK poskytol na projekt viac ako 240.000 eur.
Centrum poskytne pacientom starostlivosť v ich prirodzenom prostredí, bude predchádzať hospitalizáciám a pomôže pacientom po prepustení z ústavnej liečby vrátiť sa späť do spoločnosti. „Projekt Liptovskej nemocnice vytvára ideálne podmienky na poskytovanie kontinuálnej a komunitnej starostlivosti o duševné zdravie. Prepojením odborných tímov, psychológov, terapeutov a sociálnych pracovníkov vznikol priestor, kde pacient dostáva komplexnú podporu,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Priestory centra v podkroví psychiatrického pavilónu boli úplne zrekonštruované a zmodernizované po 25 rokoch. „Myslím si, že predstava tohto oddelenia bola jednoznačne jasná zo strany pani primárky, ktorá reaguje na dopyt zo strany pacientov, že čo ten pacient potrebuje. Takže na základe tohto vznikol celý ten cieľ a vybudovanie takéhoto pracoviska v našej nemocnici,“ priblížila riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
V rámci projektu sa vymenila strešná krytina, okná, podlahy a rozvody, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, obnovilo sa kúrenie a pribudol nový výťah. V podkrovnom priestore vznikli pracovne pre psychológov, terapeutické miestnosti, kuchynka s jedálňou pre pacientov, priestor pre pracovnú terapiu a spoločenské miestnosti. Výjazdový tím psychosociálneho centra bude využívať nové vozidlo.
Liptovská nemocnica je jediné zdravotnícke zariadenie v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK), ktoré má takýto typ centra. „Cieľom je, aby pacienti s psychickými ochoreniami dostali podporu v prostredí, ktoré ich vedie k návratu do bežného života a znižuje potrebu opakovaných hospitalizácií,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že ŽSK poskytol na projekt viac ako 240.000 eur.
Centrum poskytne pacientom starostlivosť v ich prirodzenom prostredí, bude predchádzať hospitalizáciám a pomôže pacientom po prepustení z ústavnej liečby vrátiť sa späť do spoločnosti. „Projekt Liptovskej nemocnice vytvára ideálne podmienky na poskytovanie kontinuálnej a komunitnej starostlivosti o duševné zdravie. Prepojením odborných tímov, psychológov, terapeutov a sociálnych pracovníkov vznikol priestor, kde pacient dostáva komplexnú podporu,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Priestory centra v podkroví psychiatrického pavilónu boli úplne zrekonštruované a zmodernizované po 25 rokoch. „Myslím si, že predstava tohto oddelenia bola jednoznačne jasná zo strany pani primárky, ktorá reaguje na dopyt zo strany pacientov, že čo ten pacient potrebuje. Takže na základe tohto vznikol celý ten cieľ a vybudovanie takéhoto pracoviska v našej nemocnici,“ priblížila riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
V rámci projektu sa vymenila strešná krytina, okná, podlahy a rozvody, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, obnovilo sa kúrenie a pribudol nový výťah. V podkrovnom priestore vznikli pracovne pre psychológov, terapeutické miestnosti, kuchynka s jedálňou pre pacientov, priestor pre pracovnú terapiu a spoločenské miestnosti. Výjazdový tím psychosociálneho centra bude využívať nové vozidlo.