V Liptovskej nemocnici zriadili druhú všeobecnú ambulanciu pre deti

Liptovský Hrádok 2. júna (TASR) - V Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zriadili druhú všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast. Funkčná je od 1. júna. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce takýmto spôsobom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast z Liptovského Hrádku, kde odišla na dôchodok detská lekárka. Záujem mladých lekárov o prevzatie praxe totiž nebol. Uviedla to hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Kraj opakovane rieši zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v oblastiach, kde všeobecní lekári pre dospelých i lekári pre deti a dorast v dôchodkovom veku ukončujú ambulantnú prax. Rozhodli sme sa vyjsť ľuďom v ústrety a ambulancie otvárame pri svojich zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach, pozn. TASR)," priblížila hovorkyňa.



Lacová dodala, že v súčasnosti je dopyt aj po špecializovaných ambulanciách. Preto tam, kde sú pri nemocniciach dostatočné kapacity, zriaďuje kraj aj špecializované ambulancie.



Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková podotkla, že zo strany mladých lekárov nie je záujem o prevádzkovanie ambulancií. A to nielen v odľahlých obciach, ale už ani v menších mestách, ako sú Kysucké Nové Mesto, Turzovka či Liptovský Hrádok. Zdôraznila, že ŽSK eviduje postupné zanikanie všeobecných ambulancií, predovšetkým v odľahlých lokalitách. "Nastáva neregulovaná centralizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ľudia za starostlivosťou dochádzajú do vzdialenejších miest a regiónov. Preto si vážime každého lekára, ktorý už pred odchodom na dôchodok systematicky spolupracuje s mladým lekárom a plánuje mu odovzdať svoju prax," vysvetlila.



Mladých lekárov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ŽSK motivuje a finančne podporuje prostredníctvom schváleného stabilizačného projektu.