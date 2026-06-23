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POŽIAR NA LIPTOVE: V obci Malužiná zhorela búda na včelárske potreby
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený o 10.20 h.
Autor TASR
Malužiná 23. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Liptovského Hrádku zasahovali v pondelok (22. 6.) pri požiari búdy na včelárske potreby v obci Malužiná (okres Liptovský Mikuláš). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, materiálna škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 2000 eur.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený o 10.20 h. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Liptovskom Hrádku s dvoma kusmi techniky a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Malužiná, pričom požiar zasiahol búdu s pôdorysom približne dva krát tri metre.
„Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je porucha meniča alebo batérie. V dôsledku požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 2000 eur,“ uviedlo hasičské riaditeľstvo.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený o 10.20 h. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Liptovskom Hrádku s dvoma kusmi techniky a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Malužiná, pričom požiar zasiahol búdu s pôdorysom približne dva krát tri metre.
„Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je porucha meniča alebo batérie. V dôsledku požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 2000 eur,“ uviedlo hasičské riaditeľstvo.