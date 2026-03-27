Piatok 27. marec 2026
V Liptovskej Ondrašovej sa začala výstavba rampy na spúšťanie člnov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Žilina 27. marca (TASR) - Na vodnej nádrži Liptovská Mara v Liptovskej Ondrašovej sa začala výstavba novej nájazdovej rampy na spúšťanie člnov. Projekt, na ktorý rybári čakali dlhé roky, výrazne zlepší prístup k vode. Informovala o tom PR manažérka Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline Lenka Košarišťanová.

Projekt je iniciatívou SRZ v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš. V krátkom čase sa podarilo posunúť dlhoročnú požiadavku rybárov do konkrétnej realizácie. Aktuálne prebiehajú na mieste výkopové práce. V ďalších etapách bude nasledovať navážanie materiálu, stabilizovanie spodnej časti zjazdu, hutnenie podložia, postupné vrstvenie a hutnenie materiálu a finálne uloženie betónových panelov.

Doteraz si rybári často museli za spustenie člna platiť na súkromných miestach alebo ho prenášať na rukách až k vode. Nová rampa tieto komplikácie odstráni a výrazne zjednoduší prístup k vode.

V Ondrašovskej zátoke vznikne 57 metrov dlhá nájazdová rampa, ktorá sa dá využiť aj pri nižšej hladine vody. K dispozícii bude bezplatne, celoročne a slúžiť bude nielen rybárom, ale aj turistom, športovcom, rekreačným návštevníkom a verejnosti. Rampa by mala byť sprístupnená pri otvorení letnej sezóny na Liptovskej Mare 1. júna tohto roku.

Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Liptovský Mikuláš, Slovenský rybársky zväz vstupuje do projektu s finančnou investíciou 115.000 eur, mesto Liptovský Mikuláš poskytuje pozemok.
